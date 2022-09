In Brandenburg hat die Sieben-Tage-Inzidenz neuer Corona-Infektionen am Donnerstag bei knapp über 323 gelegen. Das teilte das Robert Koch-Institut (RKI) mit. Für ganz Deutschland beträgt der Wert der registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Menschen in sieben Tagen laut RKI 281,4. In Berlin liegt er mit rund 202 deutlich darunter.