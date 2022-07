Fast zwei Jahre nach Krawallen am Reichstagsgebäude ist ein Mann zu einer Geldstrafe von 2400 Euro verurteilt worden. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten sprach den 49-Jährigen am Freitag der Beleidigung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte schuldig. Die Beschimpfungen seien «schon derb gewesen», sagte der Vorsitzende Richter. Allerdings hätten sich die Vorwürfe der versuchten Körperverletzung sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte nicht bestätigt. Damit folgte das Gericht im Wesentlichen dem Antrag der Staatsanwaltschaft.

Der Handwerker befand sich am 29. August 2020 in einer Gruppe von etwa 1000 Menschen, die sich nach einer Demonstration gegen Corona-Maßnahmen vor dem Reichstagsgebäude in der Hauptstadt versammelt hatten. Einige der Demonstranten stürmten später auf die Treppe des Bundestags - der Angeklagte gehörte nicht dazu.