Der Waldbrand in der Lieberoser Heide in Brandenburg hat sich auf etwa 50 Hektar ausgeweitet. Seit dem Morgen habe sich der Brand von Moor- und Waldfläche um 37 Hektar vergrößert, die Löscharbeiten seien weiterhin in vollem Gange, wie der Landkreis Dahme-Spreewald am Dienstagabend mitteilte. «Die Lage hat sich im Laufe des Tages dynamisch entwickelt. Schwierigkeiten macht uns der drehende Wind und die anhaltende Trockenheit. Auch die Wegbeschaffenheit wird immer schwieriger», sagte demnach Kreisbrandmeister Christian Liebe.