Der Spreewaldkahn soll nach dem Wunsch des Landes Brandenburg immaterielles Kulturerbe werden. Eine entsprechende Bewerbung wurde vom Kulturministerium an die Kultusministerkonferenz weitergeleitet, wie der Spreewaldverein am Montag mitteilte. Die regionale Initiative des Vereins habe ein Jahr Vorbereitszeit benötigt. «Der Spreewaldkahn hat diese Würdigung und Wertschätzung längst verdient», sagte die Geschäftsführerin des Spreewaldvereins, Melanie Kossatz der dpa am Montag. Akteure vor Ort wie Handwerker, Kahnhersteller und Nutzer hätten gezeigt, welchen Wert dieses Kulturgut habe. Über die Bewerbung soll voraussichtlich im Frühjahr 2023 entscheiden werden.