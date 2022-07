Feuerwehrleute kämpfen weiter gegen den Waldbrand in der Lieberoser Heide im Südosten Brandenburgs. 267 Feuerwehrkräfte mit insgesamt 66 Fahrzeugen waren bei den Löscharbeiten am frühen Mittwochmorgen im Einsatz. Sie versuchen, das betroffene Gebiet von etwa 50 Hektar einzugrenzen. «Wie sich das Feuer über den Tag entwickelt, ist weiterhin schwer zu sagen, aber wir vermuten eine moderate Brandausbreitung in nordöstlicher Richtung», erklärte ein Sprecher der Feuerwehr-Regionalstelle Lausitz.

Die Löscharbeiten gestalten sich vor allem wegen der andauernden Trockenheit schwierig. Seit Wochen habe es im Gebiet der Lieberose Heide nicht geregnet, weshalb vor allem die tiefen Bodenschichten sehr trocken und anfällig für die Flammen sind.

Das Feuer in der Lieberose Heide war am Montag ausgebrochen. Die Einsatzkräfte können das Gebiet nicht betreten, da es mit Munition belastet ist. Schon in den Jahren zuvor hatten große Waldbrände in dem Naturschutzgebiet und ehemaligen Truppenübungsplatz gewütet.