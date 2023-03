Der Darts-Verband PDC Europe wird 2023 einen Rekord für verkaufte Tickets aufstellen. Man habe für die Events in diesem Jahr schon jetzt über 200.000 Karten und damit mehr Tickets als in der Vor-Pandemie-Zeit verkauft, sagte Verbandsboss Werner von Moltke der Deutschen Presse-Agentur. "Wir werden ein Rekordjahr erreichen, was die Zuschauerzahlen angeht", sagte von Moltke. Die Anzahl der Tickets bezieht sich auf alle European-Tour-Events sowie die Team-WM in Frankfurt und die EM in Dortmund.

Die WM und der Halbfinaleinzug des Deutschen Gabriel Clemens würden für "einen Boost" sorgen, sagte der Funktionär. "Die WM ist die Lokomotive. Die ist vorne, der Rest schwächt deutlich ab. Wir verkaufen aber auch jetzt deutlich mehr Tickets als früher." An diesem Donnerstag (20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) findet in Berlin der einzige Abend der Premier League in Deutschland statt.

Von Moltke geht nicht davon aus, dass es künftig einen zweiten deutschen Standort bei der hochdotierten Darts-Liga geben wird. "Wir werden weiter internationalisieren. Wir gucken eher, dass wir weitere Standorte finden", sagte er. Darts solle kein deutsches Phänomen bleiben.

