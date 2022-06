Titelverteidiger und Topfavorit Jonny Clayton ist am Finalabend der Darts-Premier-League überraschend schon im Halbfinale ausgeschieden. Der 47 Jahre alte Waliser verlor am Montag in Berlin deutlich mit 4:10 gegen den Engländer Joe Cullen, der damit in seiner Debütsaison direkt ins Finale einzieht. Clayton hatte nicht nur die vergangene Premier-League-Saison für sich entschieden, sondern auch die diesjährige Hauptrunde. Cullen traf elfmal die Höchstpunktzahl von 180, seinem Rivalen Clayton gelang dies nur zweimal.