Mit der Dokumentation "Die Kinder von Golzow" hat sie gemeinsam mit ihrem Mann ein einzigartiges Zeitdokument über das Leben in der DDR geschaffen: Dokumentarfilmerin Barbara Junge feiert am kommenden Dienstag (14.11.) ihren 80. Geburtstag. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) würdigte anlässlich des Jubiläums ihre Arbeit.

Mit der Dokumentation "Die Kinder von Golzow" hat sie gemeinsam mit ihrem Mann ein einzigartiges Zeitdokument über das Leben in der DDR geschaffen: Dokumentarfilmerin Barbara Junge feiert am kommenden Dienstag (14.11.) ihren 80. Geburtstag. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) würdigte anlässlich des Jubiläums ihre Arbeit.

"Selten wird einem solchen Ort und allem voran seinen Menschen so behutsam und zugewandt zu Aufmerksamkeit verholfen", heißt es laut Mitteilung in dem Glückwunschschreiben des Regierungschefs. Mit der Langzeit-Dokumentation sei ein einzigartiges Zeitzeugnis mitten aus dem Leben entstanden, das einen tiefen Einblick in die Geschichte der DDR, in die Wendezeit und auch in die Entwicklung des Oderbruchs gebe, so Woidke.

Die preisgekrönte Doku "Die Kinder von Golzow" begleitet 18 Menschen über 46 Jahre. Sie endete 2008 nach über 40 Filmstunden. Die weltweit einzigartige Chronik schaffte es damit nicht nur ins Guinness-Buch der Rekorde, sondern wurde auch zum Lebenswerk von Barbara und ihrem Mann, dem Regisseur Winfried Junge.

Das Golzow-Projekt erreiche immer wieder neue Zuschauergenerationen, sagte Winfried Junge vor zwei Jahren in einem dpa-Interview. "Die Älteren setzen ihr Leben mit dem Gesehenen in Vergleich, Jüngere entdeckten sie als Information über die Zeit des Lebens ihrer Eltern und Großeltern", so der Filmemacher.