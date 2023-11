Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erneut eine Heimniederlage kassiert. Am Freitagabend verlor der Tabellenführer gegen die Düsseldorfer EG mit 1:4 (1:0, 0:3, 0:1). Patrice Cormier erzielte den einzigen Treffer der Hauptstädter, die eine über weite Strecken schwache Vorstellung boten.

Vor 13 928 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof war den Hausherren von Beginn an anzumerken, dass sie auf sechs verletzte Stammspieler verzichten mussten. Die Berliner bemühten sich, Risiken zu vermeiden und kamen genau wie die Gäste nur zu wenigen Chancen. Cormier konnte immerhin eine davon verwerten, sodass der Tabellenführer mit einem knappen Vorsprung in die erste Pause ging.

Nach dem Wiederbeginn entglitt den Hauptstädtern das Spiel allerdings zusehends. Brendan O’Donnell und Moritz Wirth drehten das Ergebnis mit ihren Toren zugunsten der Düsseldorfer. Danach blieben die Rheinländer mit ihren Kontern stets gefährlich und konnten ihren Vorsprung durch O’Donnells zweiten Treffer ausbauen.

Zu Beginn des Schlussabschnitts spielten die Berliner fast sieben Minuten lang in Überzahl, blieben aber erfolglos. Stattdessen nutzten die Gäste wenig später ihr erstes Powerplay, um durch ein Tor von Phil Varone sogar auf 4:1 davonzuziehen.

