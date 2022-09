Der Streit ums Abtreibungsrecht hat am Samstag einige Tausend Menschen in Berlin auf die Straße gebracht. Am Brandenburger Tor demonstrierten Abtreibungsgegner mit einem "Marsch für das Leben". Nach Angaben eines Polizeisprechers kamen bis zum frühen Abend rund 3000 Menschen zusammen, die Veranstalter sprachen von rund 4000 Menschen. Angemeldet waren auch mehrere Gegendemonstrationen, an denen nach ersten Schätzung der Polizei ebenfalls mehrere Hundert Menschen teilnahmen. Sie hielten dort Schilder hoch, die zum Beispiel "Schluss mit der Kriminalisierung von Abtreibungen" forderten. Bei den Demonstrationen sei es vereinzelt zu Störungen gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Samstagabend. In einigen Fällen seien Personalien aufgenommen worden.