Auf den Straßen rund um das Brandenburger Tor in Berlin ist am Sonntag mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Das gilt insbesondere für die Ebertstraße und die Straße des 17. Juni. Darauf hat die Verkehrsinformationszentrale Berlin hingewiesen. Grund ist eine Großkundgebung ab 14.00 Uhr an dem Berliner Wahrzeichen. "Es werden große Verkehrseinschränkungen erwartet. Bitte den Bereich umfahren!"