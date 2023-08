Mitglieder der Gruppe Letzte Generation haben am Mittwoch in Berlin für mehr Klimaschutz demonstriert. Nach Polizeiangaben nahmen an der Demo etwa 70 Menschen teil, die vom Potsdamer Platz in Richtung Blücherplatz liefen. Begleitet wurden sie von etlichen Polizeifahrzeugen. Laut Polizei gab es keine Zwischenfälle. Verkehrsbehinderungen hielten sich in Grenzen.