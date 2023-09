Aufgrund erhöhter Bleiwerte in einer Staubmessung wird das Schloss Charlottenhof in Potsdam bis zum 31. Oktober geschlossen. Das teilte die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg am Dienstagabend mit. Die erhöhten Werte wurden demnach bei einer regulären Messung sowohl in den Ausstellungs- als auch in den Sozialräumen festgestellt. Die Schließung sei eine "vorsorgliche Maßnahme".