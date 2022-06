Mehr als 40 historische Mühlen können Pfingstmontag am Deutschen Mühlentag in Brandenburg besichtigt werden. Insgesamt existierten im Land rund 1200 Mühlenstandorte, teilte das Kulturministerium am Mittwoch mit. Lediglich zehn mahlen noch gewerblich. Rund 140 Mühlen werden touristisch genutzt. Mehr als 200 stehen unter Denkmalschutz.