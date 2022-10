Das alte Würmchen-Muster der Berliner U-Bahnsitze ist schon lange Kult - das neue fleckig-bunte Design soll es nun auch werden. Am Mittwoch haben die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und das Modelabel QS by S.Oliver eine Kollektion mit dem neuen Muster herausgebracht. Entworfen wurden die Modelle in Zusammenarbeit mit der Werbeagentur Jung von Matt Saga.