Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. Foto

Polizeieinsatz in Schöneberg - Überfall auf Geschäft?

Details unklar Polizeieinsatz in Schöneberg - Überfall auf Geschäft?

In Berlin-Schöneberg soll nach Angaben der Polizei am Montagabend ein Geschäft überfallen worden sein. Es gebe aktuell einen größeren Einsatz, teilte die Polizei gegen 20.30 Uhr per Twitter mit. Auch Spezialkräfte seien beteiligt.

In Berlin-Schöneberg soll nach Angaben der Polizei am Montagabend ein Geschäft überfallen worden sein. Es gebe aktuell einen größeren Einsatz, teilte die Polizei gegen 20.30 Uhr per Twitter mit. Auch Spezialkräfte seien beteiligt.

Der Bereich sei weiträumig abgesperrt. Ein Polizeisprecher sagte auf Nachfrage, die Absperrungen beträfen die Gegend Kurfürstenstraße/Kleiststraße/Keithstraße. Dies ist unweit vom Wittenbergplatz. Die Ermittlungen am Ort würden laufen, weitere Details seien noch unklar.

In einem zweiten veröffentlichten Tweet hieß es am späteren Abend: "Um den Einsatzerfolg nicht zu gefährden, werden wir Ihnen weitere Informationen erst mit Einsatzabschluss mitteilen. Bitte haben Sie Verständnis." Gegen 23.00 Uhr dauerte demnach der Einsatz noch an.

Weiter schrieb die Polizei: "Wir bitten dringend Passanten, AnwohnerInnen & auch PressevertreterInnen, während des laufenden Einsatzes keine Bilder von unseren Einsatzkräften und Einsatzmaßnahmen in Schöneberg zu veröffentlichen. Das kann den Einsatz behindern und beteiligte Personen gefährden."

Mitteilung