2:3 gegen München: Eisbären verlieren viertes Spiel in Folge

Die Eisbären Berlin haben ihre Misserfolgsserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im neuen Jahr fortgesetzt. Am Montagabend unterlag der amtierende Meister dem Tabellenführer EHC Red Bull München mit 2:3 (0:2, 2:1, 0:0) und kassierte damit die vierte Niederlage hintereinander. Giovanni Fiore erzielte beide Tore der Hauptstädter, die trotz einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Drittel letztlich ohne Punkte blieben.

Vor 9423 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof misslang den Hausherren der Start: Schon nach 42 Sekunden traf der frühere Eisbären-Profi Austin Ortega für die Münchener. Auch danach hatten die Berliner gegen die laufstarken und pucksicheren Gäste immer wieder das Nachsehen. So konnte der Tabellenführer seinen Vorsprung ausbauen: Jonathon Blum war noch im Auftaktdrittel erfolgreich, Benjamin Street kurz nach der ersten Pause.

Doch die Berliner fanden dank eines Doppelschlags von Fiore ins Spiel zurück: Der Kanadier traf im ersten Powerplay der Gastgeber und schloss nur 89 Sekunden später einen sehenswerten Sololauf überlegt ab. Die Eisbären drängten nun auf den Ausgleich, vergaben aber im phasenweise furiosen Schlussabschnitt zahlreiche klare Torchancen und mussten daher erneut als Verlierer vom Eis gehen.

