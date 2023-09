Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die zweite Niederlage nacheinander kassiert. Am Freitagabend verloren die Hauptstädter bei den Schwenninger Wild Wings mit 1:4 (0:0, 0:2, 1:2). Blaine Byron erzielte den einzigen Treffer der Berliner, die gegen die starke Defensive der Gastgeber nur selten gefährlich wurden.

Vor 4111 Zuschauern in der Schwenninger Arena verteidigten beide Teams von Beginn an konzentriert, taten sich aber in der Offensive schwer. Die Berliner waren lange das etwas aktivere Team, scheiterten aber bei ihren wenigen klaren Gelegenheiten am starken Joacim Eriksson im Tor der Gastgeber.

So gingen die Schwenninger im zweiten Drittel in Führung. Daniel Pfaffengut schob den Puck aus kurzer Distanz über die Linie, nachdem Eisbären-Goalie Jake Hildebrand ein Distanzschuss durch die Schoner gerutscht war. Wenige Minuten später baute Tyson Spink den Vorsprung der effizienten Schwarzwälder nach einem Konter aus.

Im Schlussabschnitt erhöhten die Gäste den Druck und kamen zum Anschlusstreffer von Byron, doch Alexander Karachun und erneut Pfaffengut sorgten mit ihren späten Toren für einen am Ende klaren Erfolg der Schwenninger.

