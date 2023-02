Die Eisbären Berlin haben die dritte Niederlage hintereinander in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) kassiert. Am Freitagabend verlor der deutsche Meister gegen Tabellenführer EHC Red Bull München mit 3:4 (0:0, 2:3, 1:1) und verpasste es damit, Boden auf die Playoff-Ränge gutzumachen. Kevin Clark erzielte zwei Tore, außerdem traf Jonas Müller für die Hauptstädter, die sich für eine kämpferisch starke Leistung nicht belohnen konnten.

Die Eisbären Berlin haben die dritte Niederlage hintereinander in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) kassiert. Am Freitagabend verlor der deutsche Meister gegen Tabellenführer EHC Red Bull München mit 3:4 (0:0, 2:3, 1:1) und verpasste es damit, Boden auf die Playoff-Ränge gutzumachen. Kevin Clark erzielte zwei Tore, außerdem traf Jonas Müller für die Hauptstädter, die sich für eine kämpferisch starke Leistung nicht belohnen konnten.

Vor 13 870 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof gingen beide Teams im Anfangsdrittel engagiert in die Zweikämpfe, leisteten sich aber zu viele Fehler im Aufbau, um wirklich gefährlich zu werden. Das änderte sich nach der ersten Pause: Die Gäste nutzten eine Vier-gegen-drei-Überzahl zum Führungstreffer von Zachary Redmond, Justin Schütz baute den Vorsprung aus.

Doch die Eisbären kämpften sich zurück: Clark traf zum Anschluss, Müller glich nach einem Sololauf über die gesamte Eisfläche aus. Die Münchener antworteten allerdings nur zwölf Sekunden später: Yasin Ehliz sorgte kurz vor der Pausensirene für die erneute Führung des Tabellenführers. Im hektischen Schlussabschnitt durften die Berliner lange auf den Ausgleich hoffen, ehe Christopher DeSousa nach einem Konter für die Gäste traf. Clark gelang drei Sekunden vor dem Spielende immerhin noch sein zweiter Treffer.

DEL, Tabellen und Spieltagsübersicht Eisbären Berlin, Kader und DEL-Statistiken Eisbären Berlin, Spielplan