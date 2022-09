Der beginnende Herbst zeigt sich in Berlin und Brandenburg zunächst von seiner sonnigen Seite. Nachdem sich Dunst und Nebel aufgelöst haben, wird der Donnerstag bei 16 bis 18 Grad Celsius zumeist heiter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam mitteilte. Am Nachmittag sind zwischen Fläming und Lausitz einzelne Schauer möglich.