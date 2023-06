In der Nacht zum Freitag wird in Berlin und Brandenburg Unwetter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel erwartet. Ein Tiefdruckgebiet zieht von West nach Ost in Richtung Polen und beeinflusst mit sehr warmer und feuchter Luft das Wetter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am späteren Abend mitteilte.