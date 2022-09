Auf zunehmend unbeständiges Wetter müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam am Morgen mitteilte, ziehen am Mittwoch nach sonnigem Beginn Wolken sowie erste Schauer und Gewitter auf. Vereinzelt ist auch Starkregen mit um die 20 Liter je Quadratmeter in kurzer Zeit möglich. Stürmische Böen erreichen die Windstärken sieben bis acht. Die Luft erwärmt sich auf 23 bis 27 Grad.