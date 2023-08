Oberligist TuS Makkabi Berlin hat als erster jüdischer Club im DFB-Pokal die Sensation gegen den Bundesligisten VfL Wolfsburg verpasst. Makkabi verlor am Sonntag in der ersten Runde im Mommsenstadion mit 0:6 (0:2). Lukas Nmecha (8. Minute) und Jonas Wind (9.) trafen für das Team des gebürtigen Berliners Niko Kovac und erstickten die Hoffnungen von Makkabi mit ihren Toren auf eine Sensation früh im Keim. Tiago Tomás (54./89.), Yannick Gerhardt (57.) und Ridle Baku (79.) sorgten in der zweiten Halbzeit für klare Verhältnisse.

TuS Makkabi hatte sich durch den Gewinn des Berliner Landespokals als erster jüdischer Verein für die erste Pokal-Hauptrunde qualifiziert - 85 Jahre nachdem der Vorgängerverein Bar Kochba in Deutschland unter der Nazi-Herrschaft verboten worden war. Der VfL Wolfsburg empfängt nach dem gelungenen Pflichtspielauftakt am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) den Aufsteiger 1. FC Heidenheim 1846 am ersten Bundesliga-Spieltag. Für Makkabi geht nach dem Highlight bereits am Mittwoch im Berliner Landespokal die Mission Titelverteidigung beim Berliner TSC los.

