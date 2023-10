Fußball-Bundesligist 1. FC Union muss in der zweiten Runde des DFB-Pokals reisen, Zweitligist Hertha hat einen Bundesligisten zu Gast. Shkodran Mustafi, Weltmeister von 2014, loste am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund den momentanen Tabellen-Zweiten VfB Stuttgart als Gegner der Köpenicker aus und bescherte ihnen damit einen schweren Kontrahenten. Hertha ist Gastgeber für den derzeitigen Bundesliga-Letzten FSV Mainz 05. Die zweite Runde wird am 31. Oktober und 1. November ausgetragen, das Finale im Berliner Olympiastadion ist für den 25. Mai 2024 angesetzt.