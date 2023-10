Drei Unbekannte sollen in Berlin-Neukölln einen 49-Jährigen mit einer Pistole bedroht und ausgeraubt haben. Die Männer schlugen dem Opfer mit der Pistole auf den Kopf und drohten, ihn zu erschießen, wie die Berliner Polizei am Freitag unter Berufung auf die Aussagen des 49-Jährigen mitteilte. Das Trio erbeutete bei dem Vorfall am Donnerstag Bargeld und eine goldene Kette und floh. Der Mann wurde leicht verletzt.