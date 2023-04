Die Polizei hat in Erkrath bei Düsseldorf einen Van gestoppt, der bis unter das Dach mit mutmaßlich gestohlener Kleidung randvoll gepackt war. In dem Van saßen einschlägig wegen Diebstahlsdelikten bekannte Menschen im Alter von 18 bis 49 Jahren. Drei von ihnen seien in Berlin gemeldet, sagte eine Polizeisprecherin in Mettmann am Montag.