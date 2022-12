Taxifahren in Berlin ist am Dienstag im Durchschnitt 20 Prozent teurer geworden. Die neuen Tarife betreffen praktisch alle Grund- und Kilometerpreise sowie Zuschläge in den Tarifstufen 2 und 3. Einzig der Pauschaltarif für Kurzstrecken bis zwei Kilometer (Tarifstufe 1) bleibt unverändert bei 6 Euro. Der Grundpreis steigt von 3,90 Euro auf 4,30 Euro.