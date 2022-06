Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) will bei seinem Besuch im polnischen Worclaw, der am Mittwoch startete, für den Ausbau der Wirtschaftskontakte mit Niederschlesien werben. Rund 60 Teilnehmer werden nach Angaben des Wirtschaftsministeriums am Donnerstag beim Wirtschaftsforum zu modernen Energietechnologien erwartet. Dabei soll es um innovative Technologien im Energiebereich gehen, unter anderem um neue Materialien für Solarzellen und der Wasserstoffproduktion. Kontakte können geknüpft werden.