Nach Ankündigung seines Rücktritts als Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden ist Daniel Barenboim für ein Konzert mit den Berliner Philharmonikern mit Standing Ovations gefeiert worden. Der 80-Jährige dirigierte am Freitagabend in der Philharmonie zunächst das Klavierkonzert a-Moll von Robert Schumann, am Piano saß Barenboims langjährige musikalische Begleiterin Martha Argerich. Anschließend spielte das Orchester unter Leitung Barenboims die zweite Sinfonie von Johannes Brahms.

Nach Ankündigung seines Rücktritts als Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden ist Daniel Barenboim für ein Konzert mit den Berliner Philharmonikern mit Standing Ovations gefeiert worden. Der 80-Jährige dirigierte am Freitagabend in der Philharmonie zunächst das Klavierkonzert a-Moll von Robert Schumann, am Piano saß Barenboims langjährige musikalische Begleiterin Martha Argerich. Anschließend spielte das Orchester unter Leitung Barenboims die zweite Sinfonie von Johannes Brahms.

Das Publikum im ausverkauften Konzertsaal bedankte sich bei Orchester, Solistin und Dirigent mit anhaltenden Beifallsstürmen. Begeisterung gab es auch, als sich Argerich und Barenboim für eine Zugabe gemeinsam an den Flügel setzten und vierhändig einen Klavierauszug aus Georges Bizets "Carmen" spielten.

Barenboim wirkte zunächst frischer als bei seinem ersten Konzert nach krankheitsbedingter Pause am Samstag mit der Staatskapelle. Seine Bewegungen waren ausladender und energischer. Er dirigierte erneut sitzend. Erst zum Ende des Abends wirkte er unsicher, war etwas wackelig auf den Beinen.

Das Programm für diesen Abend sowie für zwei weitere Konzerte an diesem Samstag und Sonntag war kurzfristig geändert worden. Zunächst war ein Klavierkonzert von Peter Tschaikowsky vorgesehen sowie Witold Lutosławskis Konzert für Orchester. Offiziell wurde die Änderung mit Entscheidungen der Beteiligten begründet. In jedem Fall wäre die Einstudierung des im Vergleich zu Brahms deutlich unbekannteren Werkes des polnischen Komponisten Lutosławski aufwendiger gewesen.

Der seit langem erkrankte Barenboim hatte am Vormittag angekündigt, seine Position als Generalmusikdirektor der Staatsoper aufzugeben. Sein Gesundheitszustand habe sich im letzten Jahr deutlich verschlechtert, schrieb er. "Ich kann die Leistung nicht mehr erbringen, die zu Recht von einem Generalmusikdirektor verlangt wird." Er bleibe bereit, "auch künftig als Dirigent zu wirken, auch und gerade mit der Staatskapelle Berlin".

Barenboim war seit 1992 Generalmusikdirektor und wurde im Herbst 2000 von der Staatskapelle zum Chefdirigenten auf Lebenszeit gewählt.

Barenboim war erst zum Jahreswechsel zurückgekehrt. Anfang Oktober hatte der Dirigent angekündigt, er müsse sich jetzt so weit wie möglich auf sein körperliches Wohlbefinden konzentrieren.

Barenboim musste deswegen unter anderem auf das Dirigat für die zu seinem Geburtstag realisierte Neuinszenierung von Richard Wagners "Der Ring des Nibelungen" an der Staatsoper verzichten. Für ihn sprangen Christian Thielemann und Thomas Guggeis am Pult ein. Thielemann vertrat Barenboim auch während der Asientour mit der Staatskapelle. Der Wagner-Spezialist gilt zwar als möglicher Nachfolger, hat aber zuletzt immer wieder auf seinen bis 2024 laufenden Vertrag mit der Staatskapelle in Dresden verwiesen.

Infos zum Konzert