Drei Verletzte bei Auffahrunfall in Stahnsdorf

Drei Menschen sind bei einem Auffahrunfall in Stahnsdorf im Landkreis Potsdam-Mittelmark verletzt worden, zwei davon schwer. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine Frau am Mittwochmittag auf dem Potsdamer Damm und erkannte zu spät, dass zwei Autos vor ihr anhielten. Die Fahrerin selbst und der Fahrer des Autos vor ihr wurden schwer verletzt. Die Beifahrerin des Mannes wurde leicht verletzt. Sie kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Fahrerin des dritten Autos ganz vorne blieb unverletzt.