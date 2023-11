Fast fünf Monate nach dem Tod einer 15-Jährigen aus Rathenow steht fest, dass das Mädchen an einem Serotonin-Syndrom als Folge einer Vergiftung mit den Drogen Ecstasy und Amphetamin gestorben ist. Das ergab nach Angaben einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft Potsdam vom Montag das toxikologische Gutachten. Die "Märkische Allgemeine" berichtete am Sonntag darüber. Bei diesem Syndrom ist zu viel von dem Nervenbotenstoff Serotonin vorhanden, was zum Beispiel zu hoher Körpertemperatur, Angst, Zittern oder Delirium führen kann. Das Mädchen war im Juni in einem Krankenhaus gestorben. Der Fall sorgte in Brandenburg über Rathenow hinaus für Entsetzen.