Wegen Drogenhandels ist ein Mann in Berlin zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Der 53-Jährige habe 35 Kilogramm Kokain in Italien übernommen und verkauft, begründete das Landgericht am Freitag sein Urteil. Der vorbestrafte Mann wurde der unerlaubten Einfuhr und des Handels mit Betäubungsmitteln schuldig gesprochen.