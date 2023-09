Die Probleme mit Drogen und Gewalt rund um den Görlitzer Park wollen die Bezirksämter Treptow-Köpenick und Friedrichshain-Kreuzberg künftig stärker gemeinsam angehen. "Die Auswirkungen von Obdachlosigkeit und Drogensucht sind eine Herausforderung für das gesamte Stadtgebiet", teilte Claudia Leistner, Bezirksstadträtin für Grünflächen in Treptow-Köpenick, am Montag mit. Daher sei es wichtig, dass sich Senatsverwaltungen und Bezirke eng abstimmten. "Einen Anfang machen wir als Nachbarbezirke in diesem Bereich."