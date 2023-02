Nach dem ersten gewonnenen Satz riss bei den Potsdamerinnen im Pokalfinale der Faden. Die Enttäuschung benötigt Zeit zum Verdauen.

Die Enttäuschung sitzt nach dem verlorenen Pokalfinale tief bei den Volleyballerinnen des SC Potsdam. "Uns ist das Spiel irgendwie aus den Händen geglitten", bedauerte Mannschaftskapitänin Laura Emonts die 1:3-Niederlage gegen den SSC Schwerin im deutschen Pokalfinale am Sonntag. Den Brandenburgerinnen blieb damit auch bei ihrer zweiten Endspielteilnahme der erste Cupgewinn verwehrt. Schon vor zwei Jahren waren sie im Finale gescheitert, und zwar mit 0:3 ebenfalls an den Schwerinerinnen.

SCP-Trainer Guillermo Naranjo Hernandez hatte der jüngste Auftritt seiner Mannschaft vor den 9175 Zuschauern in Mannheim nahezu sprachlos gemacht. "Ich muss das Spiel erst in Ruhe analysieren", lautete der karge Kommentar des Spaniers. Warum seine Mannschaft nach dem starken ersten Satz zwischenzeitlich derart aus den Fugen geriet und dem Gegner erst im vierten Durchgang wieder ernsthaften Widerstand entgegensetzte, bleibt ein Rätsel.

Für Außenangreiferin Laura Emonts blieb nur die Erkenntnis: "Wir können mit unserer Leistung nicht zufrieden sein. Dabei sind wir gut reingekommen ins Spiel." Einen Erklärungsversuch für die frühe Wende des Geschehens lieferte Schwerins Zuspielerin Pia Kästner im Interview bei Sport1. "Wir haben nach dem ersten Satz gemerkt, wir müssen mehr Energie draufpacken und haben uns dann ein bisschen in einen Rausch gespielt", sagte die 24-Jährige.

Der SC Potsdam hat als Bundesliga-Zweiter nun innerhalb von nur neun Tagen drei Pflichtspiel-Niederlagen in Serie kassiert. Erst büßte die Mannschaft mit dem 1:3 beim MTV Stuttgart die Tabellenführung in der Liga ein, dann unterlag sie im Hinspiel des CEV-Pokals dem italienischen Spitzenclub Savino Del Bene Scandicci daheim mit 0:3 und verlor nun auch das deutsche Pokalfinale. Der Trend wird sich vermutlich fortsetzen. Am Mittwoch treten die Potsdamerinnen als krasser Außenseiter zum Rückspiel in Scandicci an.

