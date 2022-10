Eine Kaltfront aus Richtung Nordmeer sorgt für wechselhaftes Wochenend-Wetter in Berlin und Brandenburg. Vor allem nördlich der Hauptstadt ist am Samstagnachmittag mit kurzen Gewittern und Graupelschauern zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Wind- und Sturmböen können zwischen 50 und 70 Kilometer pro Stunde erreichen. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 18 Grad. Am Abend soll es ruhiger werden.