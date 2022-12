Wechselhaftes Wetter und milde Temperaturen erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg am Weihnachtswochenende. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, startet der Freitag mit einem wolkenreichen Himmel. Dabei kommt es im Laufe des Tages zu lokalem Sprühregen, der sich am Abend zu Schauern entwickelt. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen fünf und neun Grad. In der Nacht auf Samstag verstärkt sich der Regen gebietsweise und es kühlt auf Temperaturen zwischen zwei und fünf Grad ab.