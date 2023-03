Aufregung im Berliner Stadtteil Zehlendorf: Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg muss entschärft werden. Das hat eine ganz Reihe von Folgen.

Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe ist der Montag in Berlin-Zehlendorf kein Tag wie jeder andere. Während der gefährlichen Aktion müssen in einem Umkreis von 500 Metern vom Fundort Anwohner ihre Wohnungen und Gewerbetreibende ihre Räumlichkeiten verlassen. Im Schadow-Gymnasium wurde der Unterricht abgesagt, im Sperrkreis liegt noch mindestens eine weitere Schule. Betroffen sind auch Teile des Helios-Klinikums Emil von Behring. Zudem wird laut Polizei die S-Bahn-Linie 1 unterbrochen. Laut BVG müssen die Buslinien 115 und 101 umgeleitet werden, das betrifft auch die Linie 623 der Firma Havelbus.

Die 500 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Freitagnachmittag bei Straßenarbeiten in der Berlepschstraße/Ecke Dallwitzstraße im Erdreich entdeckt worden. Der Fundort liegt etwa 800 Meter vom S-Bahnhof Zehlendorf und dem Zentrum des Stadtteils entfernt. Die Bombe soll von Experten des Kampfmittelräumdienstes vor Ort entschärft werden. Die Polizei geht davon aus, dass die Sicherheitsmaßnahmen am Montag ab 18.00 Uhr aufgehoben werden können.

Die Polizei bat alle Anwohnenden innerhalb des abgesperrten Sicherheitsbereichs, am Montag Fenster und Türen zu verschließen und ihre Wohnungen bis 08.00 Uhr zu verlassen. Für Menschen, die für die Dauer der Entschärfung nicht bei Verwandten, Freunden oder anderweitig unterkommen können, öffnet das Bezirksamt eine vom DRK betreute Sammelstelle. Sie befindet sich in der Ernst-Reuter- Sportanlage/Sporthalle Onkel-Tom in der Onkel-Tom-Straße 58.

