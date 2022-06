Der russische Angriffskrieg in der Ukraine verunsichert nach Einschätzung des Handelsverbandes (HBB) die Verbraucher in Berlin und Brandenburg. «Es gibt eine wahnsinnige Unsicherheit. Man weiß überhaupt nicht, wie der nächste Monat aussieht, und das schlägt sich in der Bereitschaft, Geld auszugeben, nieder», sagte HBB-Sprecher Phillip Haverkamp auf Anfrage.