Eishockey-Nationalspieler Marco Nowak fühlt sich an seiner neuen Wirkungsstätte bei den Eisbären Berlin nach eigenen Worten schon sehr wohl. "Ich habe mich super eingelebt. Das ist eine überragende Truppe hier", sagte der 32-Jährige nach dem Training der Mannschaft am Montagabend im Wellblechpalast in Berlin-Hohenschönhausen.