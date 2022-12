Gegen das Spitzenteam aus Oberbayern verspielen die Hauptstädter erst in den Schlussminuten wichtige Punkte. Die will der Meister nun in den beiden verbleibenden Auswärtsspielen vor Silvester holen.

Die Eisbären Berlin verpassten es beim 2:4 gegen den ERC Ingolstadt, sich trotz einer starken kämpferischen Leistung etwas Luft im Abstiegskampf der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zu verschaffen. "Es hat definitiv nicht an mangelndem Einsatz gelegen", sagte Trainer Serge Aubin am Montagabend. "Wir müssen einfach sicherstellen, dass wir in den Schlüsselmomenten richtig handeln."

Beim neuen Tabellenzweiten gelang das den Hauptstädtern in den ersten vierzig Minuten durchaus. Im Schlussdrittel hätten seine Profis dann allerdings in der eigenen Verteidigungszone gegen die resoluten Ingolstädter "ein paar Zweikämpfe verloren", aus denen die beiden entscheidenden Gegentore zum 2:3 und 2:4 resultierten, monierte Aubin.

Hoffnung bereitet den weiterhin nur auf Rang 13 stehenden Berlinern aber, dass sie lange eine überzeugende Vorstellung geboten hatten und damit ihren jüngsten Formanstieg bestätigen konnten. "Die letzten Spiele waren eigentlich ganz gut von uns. Wir müssen daran anknüpfen und halt die Punkte nach Hause bringen", forderte Verteidiger Eric Mik bei MagentaSport.

Einfach wird das allerdings nicht: Vor dem Jahreswechsel müssen die Eisbären noch zwei weitere Auswärtsspiele bestreiten. Am Mittwochabend gastieren sie bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven (19.30 Uhr/MagentaSport), am Freitag dann in Straubing. "Das ist natürlich sehr schwer", räumte Mik angesichts des strapaziösen Programms ein. "Du fährst erst in den Süden, dann in den Norden und dann nochmal in den Süden. Und das sind alles gute Mannschaften, da müssen wir alles geben und gut vorbereitet sein."

