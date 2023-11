Die Eisbären Berlin gehen als Tabellenführer in die Deutschland-Cup-Pause der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Am Sonntag gewannen die Hauptstädter beim Vizemeister ERC Ingolstadt mit 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) und feierten damit den sechsten Auswärtssieg hintereinander. Zach Boychuk, Yannick Veilleux, Tobias Eder und Manuel Wiederer sorgten mit ihren Toren für den verdienten Erfolg der Berliner in einem hochklassigen Spiel.