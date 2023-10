5:2 in Frankfurt: Eisbären bleiben Tabellenführer der DEL

Eishockey 5:2 in Frankfurt: Eisbären bleiben Tabellenführer der DEL

Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den vierten Auswärtssieg hintereinander gefeiert und damit die Tabellenspitze verteidigt. Am Freitagabend gewannen die Hauptstädter bei den Löwen Frankfurt dank eines starken Schlussdrittels mit 5:2 (0:0, 1:1, 4:1). Frederik Tiffels, Manuel Wiederer, Zach Boychuk, Ty Ronning und Marcel Noebels trafen für die Berliner, der 22 Jahre alten Goalie Jonas Stettmer bot bei seinem Pflichtspieldebüt für die Eisbären eine starke Leistung.

Vor 6687 Zuschauern in der Eissporthalle Frankfurt spielten beide Teams von Beginn an zügig nach vorn. Stettmer und sein Frankfurter Gegenüber Joe Cannata sorgten aber mit einigen guten Paraden dafür, dass es ohne Tore in die erste Pause ging. Nach dem Wiederbeginn dauerte es allerdings nur 22 Sekunden, ehe Tiffels im ersten Powerplay der Hauptstädter den Führungstreffer der Gäste erzielte. Die Hausherren antworteten mit dem Ausgleichstor von Cameron Brace.

Zu Beginn des Schlussabschnitts erhöhten die Eisbären das Tempo und belohnten sich prompt: Wiederer verwertete ein starkes Zuspiel von Tobias Eder, nur 13 Sekunden später erhöhte Boychuk. Ronning und Noebels bauten den Vorsprung weiter aus, ehe Dominik Bokk mit einem späten Überzahltor für die Hessen verkürzte.

