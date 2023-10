Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den dritten Sieg in Folge gefeiert. Am Freitagabend gewannen die Hauptstädter bei den Kölner Haien mit 5:2 (1:0, 3:0, 1:2). Zach Boychuk gelangen zwei Tore, außerdem trafen Ty Ronning, Leonhard Pföderl und Patrice Cormier für die Berliner, die über 40 Minuten eine starke Leistung boten.

Vor 16 489 Zuschauern in der Kölner Arena gingen die Gäste nach umkämpften Anfangsminuten durch eine sehenswerte Einzelaktion von Boychuk in Führung. Der Kanadier erkämpfte sich den Puck in der neutralen Zone und schloss den folgenden Alleingang erfolgreich ab. Danach verteidigten die Berliner konzentriert und nahmen den knappen, aber verdienten Vorsprung mit in die erste Pause.

Die Gastgeber erhöhten im zweiten Drittel zunehmend den Druck, doch die Hauptstädter waren effizienter: Erst überwand Ronning den Kölner Goalie Tobias Ancicka mit einem präzisen Distanzschuss, dann erzielte Boychuk sein zweites Tor, ehe Pföderl im Powerplay traf.

Weil die Berliner im Schlussabschnitt weniger konsequent agierten, geriet der Sieg noch einmal in Gefahr. Die Kölner Angreifer Frederik Storm und Jason Bast sorgten mit ihren Treffern für eine spannende Schlussphase. Erst Sekunden vor dem Spielende sorgte Cormier für die Entscheidung, nachdem Ancicka zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis gegangen war.

