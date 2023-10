Die Eisbären Berlin haben die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gefestigt. Am Freitagabend gewannen die Hauptstädter gegen die Schwenninger Wild Wings mit 5:3 (0:1, 2:1 3:1). Marcel Noebels erzielte drei Tore, außerdem trafen Yannick Veilleux und Tobias Eder für die Berliner, die sich die drei Punkte mit einer Energieleistung im Schlussdrittel verdienten.

Die Eisbären Berlin haben die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gefestigt. Am Freitagabend gewannen die Hauptstädter gegen die Schwenninger Wild Wings mit 5:3 (0:1, 2:1 3:1). Marcel Noebels erzielte drei Tore, außerdem trafen Yannick Veilleux und Tobias Eder für die Berliner, die sich die drei Punkte mit einer Energieleistung im Schlussdrittel verdienten.

Vor 12917 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof leisteten sich die Hausherren von Beginn an einige Fehler und Zeitstrafen. Unmittelbar nach dem ersten Schwenninger Powerplay sorgte Tyson Spink für die frühe Führung der Gäste. Die Berliner taten sich im Aufbauspiel weiterhin schwer, konnten aber im zweiten Drittel ausgleichen. Noebels verwertete eine energische Vorarbeit von Zach Boychuk.

In der nun hitzigen Begegnung erzielte Spink den zweiten Treffer der Schwarzwälder, doch Veilleux antworte 53 Sekunden vor der zweiten Pause mit einem Überzahltor für die Gastgeber. Kurz nach dem Beginn des Schlussabschnitts brachte Alexander Karachun die Schwenninger zum dritten Mal in Führung, ehe Noebels mit seinem zweiten und dritten Tor für die späte Wende zugunsten der Berliner sorgte. Eder gelang kurz vor dem Spielende sogar noch der fünfte Treffer der Gastgeber.

DEL, Tabellen und Spieltagsübersicht Eisbären Berlin, Spielplan Eisbären Berlin, Kader und DEL-Statistiken