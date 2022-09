8:2 in Grenoble: Eisbären erfolgreich in Champions League

Die Eisbären Berlin sind mit einem überzeugenden Auswärtssieg in die Champions Hockey League (CHL) gestartet. Zum Auftakt der Gruppenphase gewann der deutsche Eishockeymeister am Donnerstagabend beim französischen Titelträger Brûleurs de Loups de Grenoble mit 8:2 (2:1, 5:0, 1:1). Zach Boychuk und Matt White steuerten je zwei Tore zum klaren Erfolg bei, außerdem trafen Marcel Noebels, Frank Mauer, Giovanni Fiore und Frank Hördler für die Hauptstädter.

Vor 3408 Zuschauern in der Patinoire Polesud waren die Gastgeber anfangs das gefährlichere Team und gingen durch einen Treffer von Dylan Fabre in Führung. Die Berliner antworteten jedoch prompt: Boychuk und Noebels nutzten Unaufmerksamkeiten in der Grenobler Defensive konsequent aus und sorgten dafür, dass der deutsche Meister mit einem knappen Vorsprung in die erste Pause ging.

Im zweiten Drittel steigerten sich die Hauptstädter deutlich und sorgten schnell für klare Verhältnisse. White und Mauer trafen kurz nach dem Wiederbeginn innerhalb von 27 Sekunden, erneut Boychuk, Fiore und Hördler bauten die Führung weiter aus. Die Berliner blieben auch im Schlussabschnitt konzentriert. White gelang sein zweites Tor, ehe Julien Munoz kurz vor Schluss für die Franzosen zum Endstand traf.

