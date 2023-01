Die Berliner zeigen beim spektakulären 6:4 gegen Wolfsburg lange vermisste Offensivqualitäten. In den kommenden beiden Heimspielen soll die Aufholjagd auf die Playoff-Plätze in der DEL weitergehen.

Vier Siege nacheinander in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben bei den Eisbären Berlin einige Blockaden gelöst. "Ich glaube, dass jetzt einfach ein bisschen mehr die Sicherheit zurückkommt, das Selbstvertrauen, die Leichtigkeit. Die hat uns immer etwas gefehlt, vor allem beim Toreschießen", sagte Nationalspieler Leonhard Pföderl am Sonntag nach dem 6:4 gegen die Grizzlys Wolfsburg.

Der 29 Jahre alte Angreifer, der aufgrund einer langwierigen Verletzung zu Saisonbeginn wochenlang ausfiel und danach in einer kriselnden Mannschaft nur schwer in Tritt kam, ist selbst das beste Beispiel für die neu entdeckte Unbeschwertheit vor dem gegnerischen Tor. Gegen Wolfsburg traf Pföderl doppelt, bei den jüngsten vier Siegen erzielte er die Hälfte seiner bislang acht Saisontreffer.

Dank der Erfolgsserie ist das Thema Abstiegsgefahr für den amtierenden Meister angesichts von nun 15 Punkten Vorsprung auf Platz 14 erst einmal vom Tisch. "Da haben wir jetzt ein bisschen ein Polster. Das tut gut", sagte Pföderl. Weil der Rückstand auf Platz 10 gleichzeitig auf sieben Zähler schmolz, hegt der Flügelstürmer nun wieder realistische Hoffnungen auf die Playoff-Qualifikation. "Wieso sollten wir es nicht probieren?", sagte er. "Wir haben noch 14 Spiele, das sind noch ein paar Punkte. Und wir haben jetzt gesehen, wie man schwierige Spiele gewinnen kann."

Die Hauptstädter haben in dieser Woche noch zwei Chancen, in eigener Halle Boden auf die Playoff-Plätze gutzumachen. Am Mittwoch gegen die Straubing Tigers (19.30 Uhr/Magentasport) und am Freitag gegen Köln müsse das Team nun "den Kurs beibehalten" und "den Heimvorteil nutzen", forderte Angreifer Kevin Clark.

