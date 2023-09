Die Eisbären Berlin haben sechs Tage vor Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga ein Testturnier in Bremerhaven gewonnen. Gegen Valeranga Oslo siegten die Berliner am Samstagabend in Bremerhaven 5:1 (2:1, 1:0, 2:0). Die Tore für die Berliner erzielten Leo Pföderl (7., 14. und 37. Minute), Lean Bergmann (54.) und Korbinian Geibel (60.).