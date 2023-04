Die Eisbären Berlin werden die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ohne Kevin Clark bestreiten. Der Kanadier sowie der Club verständigten sich auf eine vorzeitige Auflösung des laufenden Vertrages, wie die Eisbären am Freitag mitteilten. Somit haben die Berliner derzeit 18 Spieler unter Vertrag.

Der Stürmer war im Sommer 2021 zu den Eisbären gestoßen und hat in 113 Spielen in der DEL 35 Tore erzielt. Zudem gelangen dem 35-Jährigen 41 Torbeteiligungen. In elf Spielen in der Champions traf Clark einmal und leistete zu vier Treffern die Vorarbeit. Durch den Abgang des Kanadiers können die Eisbären noch sechs Ausländerlizenzen vergeben.

