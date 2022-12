Die Eisbären Berlin mussten in der Deutschen Eishockey Liga einen weiteren Rückschlag im Abstiegskampf hinnehmen. Am Freitagabend verlor der deutsche Meister gegen die Schwenninger Wild Wings mit 2:4 (2:1, 0:2, 0:1) und kassierte damit bereits die dritte Niederlage hintereinander. Leonhard Pföderl und Kevin Clark trafen für die Hauptstädter, die wieder einmal im Angriff zu umständlich agierten und in der Defensive fatale Fehler machten.

Vor 9879 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof erwischten die Hausherren einen denkbar schlechten Start. Nach 73 Sekunden schloss Phil Hungerecker den ersten Konter der Gäste erfolgreich ab. Doch die Berliner zeigten sich nur kurz verunsichert, ehe Pföderl zum Ausgleich traf. Weil Clark im ersten Powerplay erfolgreich war, nahmen die Hausherren eine knappe Führung mit in die erste Pause.

Nach dem Wiederbeginn verteidigten beide Teams nicht immer konsequent, doch nur die Gäste nutzten die draus resultierenden Gelegenheiten. Tylor Spink glich aus, Miks Indrasis sorgte 30 Sekunden vor dem Drittelende für den dritten Schwenninger Treffer. Im Schlussabschnitt blieben die Berliner zu harmlos. Spink sorgte schließlich für die endgültige Entscheidung zugunsten der Gäste, nachdem Eisbären-Goalie Tobias Ancicka zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis gegangen war.

