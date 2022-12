Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die nächste Niederlage kassiert. Am Mittwochabend verlor der deutsche Meister bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 1:2 (1:1, 0:1, 0:0). Das Tor für die Berliner erzielte von Marcel Noebels.

Vor 4647 Zuschauen in der Eisarena Bremerhaven starteten die Hausherren mit den besseren Chancen. Eisbären-Torhüter Tobias Ancicka wurde bereits nach wenigen Sekunden das erste Mal auf die Probe gestellt. In der zweiten Minute fiel dann der erste Treffer, als Bremerhavens Christian Wejse zur Führung für die Gastgeber traf. In der Folge steigerten sich indes auch die Berliner, denen es schließlich in Überzahl gelang, die Scheibe im gegnerischen Tor unterzubringen. In der 15. Minute glich Noebels zum 1:1 aus.

Im Mittelabschnitt lag das Momentum vorerst weiter bei den Gästen, die den Puck besser behaupteten und ebenso zwei Unterzahl-Phasen schadlos überstanden. Die dritte Strafe nutzte Bremerhaven allerdings aus und ging durch Dominik Uher in der 39. Minute erneut in Führung.

Anschließend versuchte das Team von Trainer Serge Aubin, den Druck im Schlussdrittel noch einmal zu erhöhen. Zu viele Ungenauigkeiten im Aufbau als auch im Passspiel verhinderten jedoch, dass die Eisbären mit Punkten vom Eis gehen konnten.

